повар3 дня расходовал по9 кг.крупы. После этого у него осталось 13кг. крупы. Сколько крупы было у повара?

Математика

повар3 дня расходовал по9 кг.крупы. После этого у него осталось 13кг. крупы. Сколько крупы было у повара?

Автор: Гость