повар3 дня расходовал по9 кг.крупы. После этого у него осталось 13кг. крупы. Сколько крупы было у повара?
Математика
повар3 дня расходовал по9 кг.крупы. После этого у него осталось 13кг. крупы. Сколько крупы было у повара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тюк он за 3 дня использовал 27кг и еще 13 ост то складываем и получаем 40 кг
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