В аэропорту работает 5 бригад заправщиков. Одна бригада за смену заправляет 8 самолетов. В каждый самолет было залито по 24т. топлива. Сколько всего топлива было потрачено в аэропорту за смену?
Математика
В аэропорту работает 5 бригад заправщиков. Одна бригада за смену заправляет 8 самолетов. В каждый самолет было залито по 24т. топлива. Сколько всего топлива было потрачено в аэропорту за смену?
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