Игорь решил сделать в тире три выстрела. Он выбрал следующие мишени: цветок, гриб, яблоко. Рассмотри различные варианты попадания в мишени (порядок, в котором произведены выстрелы, не принимается во внимние).
Математика
Игорь решил сделать в тире три выстрела. Он выбрал следующие мишени: цветок, гриб, яблоко. Рассмотри различные варианты попадания в мишени (порядок, в котором произведены выстрелы, не принимается во внимние).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветок, гриб, яблоко. Цветок, яблоко, гриб. Гриб, яблоко, цветок и так далее...
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