Игорь решил сделать в тире три выстрела. Он выбрал следующие мишени: цветок, гриб, яблоко. Рассмотри различные варианты попадания в мишени (порядок, в котором произведены выстрелы, не принимается во внимние).

Математика

Игорь решил сделать в тире три выстрела. Он выбрал следующие мишени: цветок, гриб, яблоко. Рассмотри различные варианты попадания в мишени (порядок, в котором произведены выстрелы, не принимается во внимние).

Автор: Гость