Вера, Надя и Люба в лесу собирали ягоды. Вера и Люба собрали 5,6 кг ягод, Надя и Люба 5,9кг, Вера и Надя 5,9 кг ягод. Ск.ягод собрала каждая.
Математика
Вера, Надя и Люба в лесу собирали ягоды. Вера и Люба собрали 5,6 кг ягод, Надя и Люба 5,9кг, Вера и Надя 5,9 кг ягод. Ск.ягод собрала каждая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В+Л=5,6 Н+Л=5,9 В+Н=5,9 Вера собрала (5,6+5,9)/4*2=5,75 Люба собрала (5,6+5,9)/4*2=5,75 Надя собрала (5,9+5,9)/4*2=5,9
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