Вера, Надя и Люба в лесу собирали ягоды. Вера и Люба собрали 5,6 кг ягод, Надя и Люба 5,9кг, Вера и Надя 5,9 кг ягод. Ск.ягод собрала каждая.

Математика

Вера, Надя и Люба в лесу собирали ягоды. Вера и Люба собрали 5,6 кг ягод, Надя и Люба 5,9кг, Вера и Надя 5,9 кг ягод. Ск.ягод собрала каждая.

Автор: Гость