Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч, проходит расстояние между городами за 6 часов. Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч

Алгебра
Поезд, идущий со скоростью 68 км/ч, проходит расстояние между городами за 6 часов. Какое время потребуется велосипедисту, чтобы проехать 1/8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние между городами 68*6=408км 1/8 от этого расстояния =408/8=51км 51/17=3 часа
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