в лагере 364 человек,мальчиков на 20 больше чем девочек,девочек поместили в комнаты по 4 человека,а мальчиков по 6 человек,сколько комнат потребовалось разместить всех детей

Математика

в лагере 364 человек,мальчиков на 20 больше чем девочек,девочек поместили в комнаты по 4 человека,а мальчиков по 6 человек,сколько комнат потребовалось разместить всех детей

Автор: Гость