в лагере 364 человек,мальчиков на 20 больше чем девочек,девочек поместили в комнаты по 4 человека,а мальчиков по 6 человек,сколько комнат потребовалось разместить всех детей
Математика
в лагере 364 человек,мальчиков на 20 больше чем девочек,девочек поместили в комнаты по 4 человека,а мальчиков по 6 человек,сколько комнат потребовалось разместить всех детей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
364/2=182 182+20=202(мал.) 364-202=162(дев.) 202/6=33.6...(ком.) 162/4=40.5(ком.) 33.6+40.5=74.1(ком.)
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