Почему корабль с грузом движется медленнее ,чем без груза , хотя мощность двигателя обоих случаях одна и та же?????

Физика

Почему корабль с грузом движется медленнее ,чем без груза , хотя мощность двигателя обоих случаях одна и та же?????

Автор: Гость