Почему корабль с грузом движется медленнее ,чем без груза , хотя мощность двигателя обоих случаях одна и та же?????
Физика
Почему корабль с грузом движется медленнее ,чем без груза , хотя мощность двигателя обоих случаях одна и та же?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому чт о корабль с грузом имеет большую силу тяжести чем корабль без груза
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