Почему корабль с грузом движется медленнее ,чем без груза , хотя мощность двигателя обоих случаях одна и та же?????

Физика
Почему корабль с грузом движется медленнее ,чем без груза , хотя мощность двигателя обоих случаях одна и та же?????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому чт о корабль с грузом имеет большую силу тяжести чем корабль без груза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
30 % от 30% числа a равно 7,2.Найдите число a.
Ответить
Математика
если измерения прямоугольника 3 2/3 и 2 1/2м. то его площадь.....м в квадрате?
Ответить
Математика
Квартира состоит из двух комнат. Длина большей комнаты 5,3 метра,а ширина 4 метра. Длина меньшей комнаты 4 метра, ширина 3,3 метра. На сколько площ...
Ответить
Химия
Вычислите количество вещества которое составляют 342г гидроксида бария.
Ответить
Математика
за первый месяц на уроках рисования использовали 3/8 всех карандашей, а за следующий месяц 2/5 остатка. Сколько коробок карандашей осталось через д...
Ответить