Вычислите количество вещества которое составляют 342г гидроксида бария.
Химия
Вычислите количество вещества которое составляют 342г гидроксида бария.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Ba(OH)2)=342г Найти: n=? Решение: n=m/M=342г/171г/моль=2моль ответ: 2 моль
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