складіть рівняння кола з центром на прямій у=4,що дотикається до осі абсцис у точці (-1;0)

Геометрия
складіть рівняння кола з центром на прямій у=4,що дотикається до осі абсцис у точці (-1;0)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение окружности имеет вид ( х - а)^2 + (у - в)^2 = R^2 (а;в) - центр окружности, R радиус Так как центр находится на прямой у = 4 то в=4 Так как окружность касается ост ОХ в точке (-1;0), то а = -1 и R = 4. Тогда уранение окружности имеет вид ( х + 1 )^2 + (у - 4)^2 = 16
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