найдите значения выражений b+20, 14+b, 80-b и b-9 при b=70, b=23 и b=11
Математика
найдите значения выражений b+20, 14+b, 80-b и b-9 при b=70, b=23 и b=11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b+20 Если b=70, то 70+20=90 Если b=23, то 23+20=43 Если b=11, то 11+20=31 14+b Если b=70, то 14+70=84 Если b=23, то 14+23=37 Если b=11, то 14+11=25 80-b Если b=70, то 80-70=10 Если b=23, то 80-23=57 Если b=11, то 80-11=69.
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