1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 руб. 20 коп. 1 ноября счетчик электроэнергии показывал: 12625 киловатт-часов, а 1 декабря - 12802 киловатт-часа. Сколько рублей нужно заплатить хозяину квартиры за электроэнергию за ноябрь?

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1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 руб. 20 коп. 1 ноября счетчик электроэнергии показывал: 12625 киловатт-часов, а 1 декабря - 12802 киловатт-часа. Сколько рублей нужно заплатить хозяину квартиры за электроэнергию за ноябрь?

Автор: Гость