1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 руб. 20 коп. 1 ноября счетчик электроэнергии показывал: 12625 киловатт-часов, а 1 декабря - 12802 киловатт-часа. Сколько рублей нужно заплатить хозяину квартиры за электроэнергию за ноябрь?

Алгебра
1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 руб. 20 коп. 1 ноября счетчик электроэнергии показывал: 12625 киловатт-часов, а 1 декабря - 12802 киловатт-часа. Сколько рублей нужно заплатить хозяину квартиры за электроэнергию за ноябрь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12802 - 12625 = 177 (кВ/ч) 177 * 1,2 = 212,4 руб = 212 руб 40 коп
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