теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки возвращается в пункт отправления.Найдите скорость течения если скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч стоянка длиться 10часов,а в пункт ...
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теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки возвращается в пункт отправления.Найдите скорость течения если скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч стоянка длиться 10часов,а в пункт отправления теплоход взвращается через 40 часов после отплытия из него.ответ дайте в км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплоход движется в пункт назначения за время 200/(15+х), где (15+х) - скорость теплохода по течению реки. Затем он стоит 10 часов и возвращается обратно за время 200/(15-х), где (15-х) - скорость теплохода против течения реки. И на всё это тратится 40 часов. Получается уравнение 200/(15+х)+10+200/(15-х)=40 200/(15+х)+200/(15-х)=40-10 Приводим к общему знаменателю и "избавляемся" от дроби 200*(15-х)+200*(15+х)=30(15-х)(15+х) 200*(15-х+15+х)=30(15²-х²) 200*30=30*(15²-х²) 15²-х²=200 -х²=200-225 -х²=-25 х²=25 х=-5 - лишний корень - скорость не может быть отрицательной х=5 км/ч Ответ: скорость течения реки 5 км/ч.
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