решить задачу В классе 32 учащихся. Из них 18 человек изучают английский язык, 16 человек - французский язык, причем все учащиеся изучают хотя бы один из этих двух иностранных языков. Сколько учащихся изучают одновременно англи...
Математика
решить задачу В классе 32 учащихся. Из них 18 человек изучают английский язык, 16 человек - французский язык, причем все учащиеся изучают хотя бы один из этих двух иностранных языков. Сколько учащихся изучают одновременно английский и французский языки? Сколько изучают только английский язык? Только французский?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+16=34 34-32=2 изучают 2 языка 18-2=16 только ан 16-2=14 только ф
Гость:
2 человека изучают и то и то, 16 только английский и 16 только французский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
составьте уравнение прямой,проходящей через точку К(2,-7) перпендикулярно прямой 3х+у-2=0.Сделать чертеж.
Математика
Сума довжин, усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнюе 28см. Знайдіт суму довжин трьох його ребер, що виходять з однієї вершини.