решить задачу В классе 32 учащихся. Из них 18 человек изучают английский язык, 16 человек - французский язык, причем все учащиеся изучают хотя бы один из этих двух иностранных языков. Сколько учащихся изучают одновременно англи...

Математика
решить задачу В классе 32 учащихся. Из них 18 человек изучают английский язык, 16 человек - французский язык, причем все учащиеся изучают хотя бы один из этих двух иностранных языков. Сколько учащихся изучают одновременно английский и французский языки? Сколько изучают только английский язык? Только французский?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+16=34 34-32=2 изучают 2 языка 18-2=16 только ан 16-2=14 только ф
Гость:
2 человека изучают и то и то, 16 только английский и 16 только французский
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