решить задачу В классе 32 учащихся. Из них 18 человек изучают английский язык, 16 человек - французский язык, причем все учащиеся изучают хотя бы один из этих двух иностранных языков. Сколько учащихся изучают одновременно англи...

Математика

решить задачу В классе 32 учащихся. Из них 18 человек изучают английский язык, 16 человек - французский язык, причем все учащиеся изучают хотя бы один из этих двух иностранных языков. Сколько учащихся изучают одновременно английский и французский языки? Сколько изучают только английский язык? Только французский?

Автор: Гость