Составьте уравнение прямой, проходящей через точку K(2; -7) перпендикулярно прямой 3х+у -2=о. Сделать чертеж.

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3х+у-2=0 у = -3х + 2 Пусть искомая прямая у = кх + в, так как прямые перпендикулярны, то к = 1/3, так как прямая проходит через точку К(2,-7), то -7 = 1/3 * 2 + в -7 = 2/3 + в в = - 7 цел 2/3 тогда уравнение прямой имеет вид у = 1/3х - 7 цел 2/3 или х - 3у - 23 = 0