найти периметр прямоугольника если его площадь равна 14 см в квадрате ,а длина 4 целых 2/3 см.
Математика
найти периметр прямоугольника если его площадь равна 14 см в квадрате ,а длина 4 целых 2/3 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14 : 4 цел 2/3 = 14 : 14/3 = 14 * 3/14 = 3 (см) ширина Р = 2 * (а + в) = 2 * (4 цел 2/3 + 3) = 2 * 7 цел 2/3 = 2 * 23/3 = 46/3 = 15 цел 1/3 (см)
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