две окружности имеют общий центр.Радиус одной окружности - 6 см,а радиус второй составляет семь двадцать четвертых диаметра первой. Начертите эти окружности.

Алгебра
две окружности имеют общий центр.Радиус одной окружности - 6 см,а радиус второй составляет семь двадцать четвертых диаметра первой. Начертите эти окружности.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 * 6 = 12 (см) диаметр первой окр 2) 12 * 7/24 = 7/2 = 3,5 (см) Чертить не буду. Поставте точку, возьмите циркуль и из этой точки начертите две окружности радиусами 6 см и 3,5 см.
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