По раскланяйте по падежам слово рябчик.
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По раскланяйте по падежам слово рябчик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рябчик.. Р.п. рябчика...Д.п. рябчику ...В.п. рябчика ...Т.п. рябчиком ...П.п. о рябчике
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