велосипедист за первые 5с проехал 20м за следующие 10с-100м и за последние 5с-30. Найти средние скорости на каждом из участков и на всем пути.

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Средняя скорость на первом участке: 20:5=4 м/с. Средняя скорость на втором участке: 100:10=10 м/с. Средняя скорость на третьем участке: 30:5=6 м/с. Для нахождения средней скорости на всем пути складываем все время и весь путь: 5+10+5=20с, 20+100+30=150 м. Средняя скорость на всем пути: 150:20=7,5 м/с