скорость течения реки равна 0.5 м/с , за какое время плывущий по течению плот пройдет путь 250 м
Физика
скорость течения реки равна 0.5 м/с , за какое время плывущий по течению плот пройдет путь 250 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T = S / V = 250 / 0,5 = 500 c.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
как изменилась маса автомашины после того , как на нее погрузили 50 сухих сосновых брусков объемом 20дм в кубе, каждый
Математика
Поезд прошел 224 км за 4 часа.Его скорость в 3 раза меньше скорости вертолёта.Какова скорость вертолёта?
Геометрия
Даны равнобедренные треугольники ABC и MKO с основаниями BC и KO, AB=MK. Какое условие достаточно добавить чтобы данные треугольники были равны: а)...
Математика
В соревнованиях по ориентированию на местности учавствовало 86 школьников. Победителями стали 5 человек,а две третьих части всех остальных ребят за...