как изменилась маса автомашины после того , как на нее погрузили 50 сухих сосновых брусков объемом 20дм в кубе, каждый
Физика
как изменилась маса автомашины после того , как на нее погрузили 50 сухих сосновых брусков объемом 20дм в кубе, каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50·20=1000дм³ -всего; 2) 1000дм³=1м³; 3) m=pV; p=400кг/м³; V=1м³; m=400·1=400кг; Ответ: на 400 кг
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