как изменилась маса автомашины после того , как на нее погрузили 50 сухих сосновых брусков объемом 20дм в кубе, каждый

Физика

как изменилась маса автомашины после того , как на нее погрузили 50 сухих сосновых брусков объемом 20дм в кубе, каждый

Автор: Гость