Поезд прошел 224 км за 4 часа.Его скорость в 3 раза меньше скорости вертолёта.Какова скорость вертолёта?

Математика

Поезд прошел 224 км за 4 часа.Его скорость в 3 раза меньше скорости вертолёта.Какова скорость вертолёта?

Автор: Гость