Поезд прошел 224 км за 4 часа.Его скорость в 3 раза меньше скорости вертолёта.Какова скорость вертолёта?

Математика
Поезд прошел 224 км за 4 часа.Его скорость в 3 раза меньше скорости вертолёта.Какова скорость вертолёта?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
224/4=56(км/ч);56*3=168(км/ч);Ответ:скорость вертолета 168 км/ч
Гость:
224/4*3=168  
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