Построить схему предложения: А народ над ним насмехался: "Поделом тебе, старый невежа".
Русский язык
Построить схему предложения: А народ над ним насмехался: "Поделом тебе, старый невежа".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А:"П".
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