Вывести формулу вещества, содержащего 81,8% углерода и 18,2% водорода, если относительная плотность по водороду равна 22
Химия
Вывести формулу вещества, содержащего 81,8% углерода и 18,2% водорода, если относительная плотность по водороду равна 22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М= 22 х 2 = 44 44 - 100% х - 81,8 х=36 36:12=3 С 44 - 36 = 8 Н 8:1=8 С3Н8 - пропан
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