Вывести формулу вещества, содержащего 81,8% углерода и 18,2% водорода, если относительная плотность по водороду равна 22

Химия

Вывести формулу вещества, содержащего 81,8% углерода и 18,2% водорода, если относительная плотность по водороду равна 22

Автор: Гость