в магазин мебель привезли 105 диванов поцене 2375 р 210 по цене 5400р на какуб сумму привизли мебель в этот магазин
Математика
в магазин мебель привезли 105 диванов поцене 2375 р 210 по цене 5400р на какуб сумму привизли мебель в этот магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)105*2375=249375 руб 2)210*540=1134000 руб 3)249375+1134000=1383375 руб
Гость:
Если цены указаны за единицу мебели, то: Цена 105 диванов будет: 105*2375 = 249375 рублей; Цена 210 диванов будет: 210*5400 = 1134000 рублей; Общая стоимость мебели будет складываться из 2-х результатов Сумма = Цена 105 диванов + цена 210 диванов Сумма = 249375 + 1134000 = 1383375 рублей Если же указаны цены за партию, то тогда: Сумма = цена 105 диванов + цена 210 диванов Сумма = 2375 + 5400 = 7775 рублей.
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