Треть пути мотоциклист ехал со скоростью 85км/ч. Затем он снизил скорость на 15 км/ч. За сколько часов проехал мотоциклист остальной путь, если всего проехал 420 км?

Математика

Треть пути мотоциклист ехал со скоростью 85км/ч. Затем он снизил скорость на 15 км/ч. За сколько часов проехал мотоциклист остальной путь, если всего проехал 420 км?

Автор: Гость