Треть пути мотоциклист ехал со скоростью 85км/ч. Затем он снизил скорость на 15 км/ч. За сколько часов проехал мотоциклист остальной путь, если всего проехал 420 км?
Математика
Треть пути мотоциклист ехал со скоростью 85км/ч. Затем он снизил скорость на 15 км/ч. За сколько часов проехал мотоциклист остальной путь, если всего проехал 420 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420/3=140 140/85=1 11/17 ч 85-15=60 420-140=280 280/60=4 2/3 4 2/3+ 1 11/17=5 67/51=6 16/51 ответ 6 16/51 ч
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