Что заставляет людей искать новые виды топлива?Найди три причины.Используй слова:больше,загрязнение,запасы.
История
Что заставляет людей искать новые виды топлива?Найди три причины.Используй слова:больше,загрязнение,запасы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) потребляется больше природных ресурсов 2)выхлопные газы загрязняют окружающую среду 3)истощаются природные запасы топлива
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