вычислить скалярное произведение 3c(c+2d), если c {3;2;-1}, d {0;1;5}
Алгебра
вычислить скалярное произведение 3c(c+2d), если c {3;2;-1}, d {0;1;5}
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3c {9; 6; -3}, 2d {0; 2; 10}, c + 2d {3; 4; 9}, 3c(c+2d) {27; 24; -27}
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