Подайте число у стандартному вигляді: 1) 130000;2) 783,5;3) 0,0012;4)0,001002003;
Алгебра
Подайте число у стандартному вигляді: 1) 130000;2) 783,5;3) 0,0012;4)0,001002003;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130000=1,3*10^5 783,5=7,835*10² 0,0012=1,2*10^-3 0,001002003=1,002003*10^-3
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