ПОДВОДНАЯ ЛОДКА,передвигаясь со скоростью 15,6 км/ч,пришла к месту назначения за 3ч45мин. с какой скоростью она должна была идти,чтобы пройти весь путь на 30 минут быстрее?
Математика
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА,передвигаясь со скоростью 15,6 км/ч,пришла к месту назначения за 3ч45мин. с какой скоростью она должна была идти,чтобы пройти весь путь на 30 минут быстрее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15.6*3,75=58,5 км 3ч 45мин=3,75 3ч15мин=3,25 58,5/3,25= 18 кмв ч
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