ПОДВОДНАЯ ЛОДКА,передвигаясь со скоростью 15,6 км/ч,пришла к месту назначения за 3ч45мин. с какой скоростью она должна была идти,чтобы пройти весь путь на 30 минут быстрее?

Математика

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА,передвигаясь со скоростью 15,6 км/ч,пришла к месту назначения за 3ч45мин. с какой скоростью она должна была идти,чтобы пройти весь путь на 30 минут быстрее?

Автор: Гость