в фотоальбоме 48 фотографий причём чёрно-белые снимки состовляют 5/7 числа цветных.сколько цветных фотографий в альбоме
Математика
в фотоальбоме 48 фотографий причём чёрно-белые снимки состовляют 5/7 числа цветных.сколько цветных фотографий в альбоме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значит имеем пропорцию 5:7 5+7=12 48/12=4 4*5=20 4*7=28 проверим 28+20=48
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