Назовите основные отрасли промышленности
Українська література
Назовите основные отрасли промышленности
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Гость:
лесная, строительная, машиностроительная промышленность
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