у голубей высиживание птенцов и их кормление до вылета из гнезда длятся 38дней при этом период высиживания меньше периода кормления на 2 дня. сколько времени длится каждый период?

Математика

у голубей высиживание птенцов и их кормление до вылета из гнезда длятся 38дней при этом период высиживания меньше периода кормления на 2 дня. сколько времени длится каждый период?

Автор: Гость