у голубей высиживание птенцов и их кормление до вылета из гнезда длятся 38дней при этом период высиживания меньше периода кормления на 2 дня. сколько времени длится каждый период?

Математика
у голубей высиживание птенцов и их кормление до вылета из гнезда длятся 38дней при этом период высиживания меньше периода кормления на 2 дня. сколько времени длится каждый период?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38-2=36 36/2=18 высиж 18+2=20 корм
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