какую силу давления и давление действует на опору площадью 400см2 тело, масса которого 12кг?
Физика
какую силу давления и давление действует на опору площадью 400см2 тело, масса которого 12кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F = m * g = 12 * 9,8 = 117,6 H P = F / S = 117,6 / 0,04 = 3920 Н/м²
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