Кому помогают богатые люди сегодня?Что ты знаешь облаготворительности?
География
Кому помогают богатые люди сегодня?Что ты знаешь облаготворительности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
согласна... но также богатые люди помогают детским домам, больницам, но в сейчащнее время такое редко встречается. благотворительностью называется постройка церкви на свои деньги анпример. ( так сделала наша училка по биологии, у нее совсем крыша поехала. она выйграла 1500000 и все вложила в постройку церкви)
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