Кому помогают богатые люди сегодня?Что ты знаешь облаготворительности?

Гость: Гость:

согласна... но также богатые люди помогают детским домам, больницам, но в сейчащнее время такое редко встречается. благотворительностью называется постройка церкви на свои деньги анпример. ( так сделала наша училка по биологии, у нее совсем крыша поехала. она выйграла 1500000 и все вложила в постройку церкви)