найдите число В, если оно составляет 24% от числа А и на 7 больше числа С, составляющего 16% от числа А.
Алгебра
найдите число В, если оно составляет 24% от числа А и на 7 больше числа С, составляющего 16% от числа А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- это А, тогда В=0,24х, а С=0,16х. Разница между В и С 7. Получаем уравнение. 0,24х-0,16х=7 0,08х=7 х=87,5 Значит А=87,5, следовательно В=87,5*0,24=21 . Вот и всё ))) удачи )
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