торт весит 800г.а)сколько весят вместе 3/16 и 7/16 этого торта?Сколько весит оставшаяся часть? б)сколько весят 2 торта и ещё 7/8 торта?в)сколько весят 22/5торта?

Математика

торт весит 800г.а)сколько весят вместе 3/16 и 7/16 этого торта?Сколько весит оставшаяся часть? б)сколько весят 2 торта и ещё 7/8 торта?в)сколько весят 22/5торта?

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