торт весит 800г.а)сколько весят вместе 3/16 и 7/16 этого торта?Сколько весит оставшаяся часть? б)сколько весят 2 торта и ещё 7/8 торта?в)сколько весят 22/5торта?
Математика
торт весит 800г.а)сколько весят вместе 3/16 и 7/16 этого торта?Сколько весит оставшаяся часть? б)сколько весят 2 торта и ещё 7/8 торта?в)сколько весят 22/5торта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3/16+7/16=10/16 800/16*10=500 2) 800/8*7=700 800*2+700=2300 3) 800/5*2=320 800*2+320=1920
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