Треба розписати речення: (ССР) 1) Визначити частини мови у ньому! 2)Підкреслити частини мови! 3) Розписати яке воно ( у кінці ) 4) Намалювати схему до нього 5) Визначити де головне де другорядна частина речення Соснове гілля...

Қазақ тiлi

Треба розписати речення: (ССР) 1) Визначити частини мови у ньому! 2)Підкреслити частини мови! 3) Розписати яке воно ( у кінці ) 4) Намалювати схему до нього 5) Визначити де головне де другорядна частина речення Соснове гілля пошпигувало голками в щоки й крізь одяг чіпляло вологу лоскотну павутину на лоб, на вуха,на щоки, а плечі холодила роса

Автор: Гость