Треба розписати речення: (ССР) 1) Визначити частини мови у ньому! 2)Підкреслити частини мови! 3) Розписати яке воно ( у кінці ) 4) Намалювати схему до нього 5) Визначити де головне де другорядна частина речення Соснове гілля...
Қазақ тiлi
Треба розписати речення: (ССР) 1) Визначити частини мови у ньому! 2)Підкреслити частини мови! 3) Розписати яке воно ( у кінці ) 4) Намалювати схему до нього 5) Визначити де головне де другорядна частина речення Соснове гілля пошпигувало голками в щоки й крізь одяг чіпляло вологу лоскотну павутину на лоб, на вуха,на щоки, а плечі холодила роса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соснове - прикметник, означення; гілля - іменник, підмет; пошпигувало - дієслово, присудок; голками - іменник, додаток; в - прийменник, щоки - іменник, обставина; й - сполучник, крізь - прийменник, одяг - іменник, додаток; чіпляло - дієслово, присудок; вологу - прикметник, означення; лоскотну - прикметник, означення; павутину - іменник, додаток; на - прийменник, лоб - іменник, обставина; на - прийменник, вуха - іменник, обставина; на - прийменник, щоки - іменник, обставина; а - сполучник, плечі - іменник, додаток; холодила - дієслово, присудок; роса - іменник, підмет. (Складносурядне речення з протиставним сполучником а, розповідне, неокличне; І речення: просте, двоскладове, поширене, повне, неускладнене; ІІ речення: просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене) Так як речення складносурядне, то обидві частини рівноправні, а отже, не має головної і підрядної частини.
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