фирма арендует два помещения общей площадью 258см2. Найдите площадь каждого помещения ,если известно , что площадь одного из них на 18м2 больше площади другого

Алгебра
фирма арендует два помещения общей площадью 258см2. Найдите площадь каждого помещения ,если известно , что площадь одного из них на 18м2 больше площади другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см² площадь первого помещения, тогда площадь второго помещения (х+18) см². Площадь двух помещений 258 см². По условию задачи составим уравнение: х+х+18=258, 2х=240, х=120 см². Первое помещение 120 см², второе помещение 120+18=138 см²
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