фирма арендует два помещения общей площадью 258см2. Найдите площадь каждого помещения ,если известно , что площадь одного из них на 18м2 больше площади другого

Алгебра

фирма арендует два помещения общей площадью 258см2. Найдите площадь каждого помещения ,если известно , что площадь одного из них на 18м2 больше площади другого

Автор: Гость