найдите длину диагоналей прямоугольника если длина его сторон равны 5 и 13
Геометрия
найдите длину диагоналей прямоугольника если длина его сторон равны 5 и 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень из 5^2+13^2=корень из 194=2корень из 97
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