6КЛАСС НАПИШИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕОДАЛЬНАЯ ВОТЧИНА-ЭТО... крестьянская повинность- барщина- оброк- натуральное хозяйство-

Обществознание
6КЛАСС НАПИШИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕОДАЛЬНАЯ ВОТЧИНА-ЭТО... крестьянская повинность- барщина- оброк- натуральное хозяйство-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вотчина — это земельное владение, принадлежащее феодалу по наследству (название произошло от «отец»), которое феодал мог продать, заложить, подарить, состоящее из земельной собственности (земли, строений, инструментов) и зависимых крестьян. Крестьянская повинность - это обязанность крестьянского населения выполнять безвозмездно, в принудительном порядке, работы на помещиков и (или) в пользу государства. Барщина - это повинность, заключающаяся в том, что крестьянин даром, принудительно трудился в хозяйстве землевладельца за полученный в пользование участок земли. Оброк - это повинность, заключающаяся в денежных или продуктовых выплатах помещику. Натуральное хозяйство - это примитивный тип хозяйства, при котором продукты труда производятся для удовлетворения потребностей самих производителей, а не для продажи.
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