маме с дочкой вместе 36 лет.мама старше дочку на 20 лет.сколько лет каждой из них
Математика
маме с дочкой вместе 36 лет.мама старше дочку на 20 лет.сколько лет каждой из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ЛЕТ ДОЧКЕ Х+20 ЛЕТ МАМЕ Х+Х+20=36 2Х+20=36 2Х=16 Х=8 ЛЕТ ДОЧКЕ 8+20=28 ЛЕТ МАМЕ
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