сторона паролелограмма ровна десять сантиметров а другая шесть сантиметров угол между ними равет сто пятьдесят градусов .найти площадь паролелограмма

Гость: Гость:

Начертим параллелограмм АВСD, в котором АВ=6, АD=10. По свойству параллелограмма противоположные стороны и углы равны, следовательно АВ=СD=6, BC=AD=10, угол АВС= углу ADC= 150 градусов. Сумма всех углов параллелограмма= 360 градусов, следовательно 360-300=60, где 300-сумма углов АВС и ADC. Полученный результат является суммой углов ABD и ВСD, т.к. противоположные углы в параллелограмме равны угол ABD= углу ВСD=30 градусам. Опустим высоту ВН на сторону АD. Угол АВН=90 градусов, угол АВН=180-90-30=60. АВ=6(по условию) и т.к. угол ВАН=30 градусов ВН=3 (катет, лежащий напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы). Площадь паралеллограмма находится по формуле произведение высоты на основание, на кот. она опущена, из чего получаю, что S=AD*h=10*3=30.