В двух вагонах поезда ехало 65 пассажиров. На стнации из первого вагона вышли 3 человека, из второго- в 4 раза больше. После этого в вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ехало в каждом вагоне до остановки поезда?
Математика
В двух вагонах поезда ехало 65 пассажиров. На стнации из первого вагона вышли 3 человека, из второго- в 4 раза больше. После этого в вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ехало в каждом вагоне до остановки поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
после остановки в вагонах осталось 50 человек (65-(3+12)=50). Следовательно в каждом вагоне по 25 пассажиров.Значит до остановки в первом было 28,а во втором 37 пассажиров.
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