В двух вагонах поезда ехало 65 пассажиров. На стнации из первого вагона вышли 3 человека, из второго- в 4 раза больше. После этого в вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ехало в каждом вагоне до остановки поезда?

Математика

В двух вагонах поезда ехало 65 пассажиров. На стнации из первого вагона вышли 3 человека, из второго- в 4 раза больше. После этого в вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ехало в каждом вагоне до остановки поезда?

Автор: Гость