(x+y+z)в квадрате нужно возвести в квадрат
Алгебра
(x+y+z)в квадрате нужно возвести в квадрат
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[(x+y)+z]²=(x+y)²+2(x+y)z+z²=x²+2xy+y²+2xz+2yz+z²
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