основания трапеции относятся 2x3,высота равна 6 см ,площадь трапеции равна 60 квадратных см. Найдите основания трапеции

Геометрия
основания трапеции относятся 2x3,высота равна 6 см ,площадь трапеции равна 60 квадратных см. Найдите основания трапеции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пуст коеффициент пропорции равен х. Тогда верхнее основание а = 2х, а нижнее основание в = 3х. Тогда по формуле площади : ((2х + 3х):2) * 6 = 60; 5х : 2 = 60 : 6; 2,5х = 10; х = 10 :2,5; х = 4; 2 *4 = 8 (см) верхнее основание; 3 *4 = 12 (см) нижнее основание
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