В треугольнике ABC угол С=90, угол В=45 градусов, АВ-6. Найдите длину медианы АМ.
Геометрия
В треугольнике ABC угол С=90, угол В=45 градусов, АВ-6. Найдите длину медианы АМ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как угол В равен 45 градусов, то АС = СВ. По теореме Пифагора: АВ² = 2АС². АС² = 36 : 2, АС² = 18, АС = 3 корень из 2. Т.к. АМ - медиана, то СМ = ВМ = СВ/2. СМ = 3 * корень из 2 деленное на 2. треугольник АСМ прямоугольный, тогда по теореме Пифагора: АМ² = АС² + СМ², АМ² = 18 + (18/4), АМ² = 45/2, АМ = 3√5/2
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