Наташа за 10 секунд читает 2 слова. Сколько слов она прочитает за 1 минуту? как правильно написать решение?
Математика
Наташа за 10 секунд читает 2 слова. Сколько слов она прочитает за 1 минуту? как правильно написать решение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим краткую запись. Скорость чтения (v) - 2 слова/10 с Общее время (t) - 1 мин=60 с Общее количество слов - ? Решение: Найдем какую часть от одной минуты составляет 10 с 1) 60:10 = 6 - 1 шестая часть 2) 6*2 = 12 (с.) Ответ: 12 слов за 1 мин
Гость:
в одной минуте 60 секунд, следователь мы 60/10=6 (т.е. 6 раз по 10 секунд) далее 6*2=12 слов она прочитает за минуту. На 2 умножаем т.к. 2 слова за 10 секунд
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