в треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, sinA= 0.1, AC= 6 корней из 11. найдите AB.
Математика
в треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, sinA= 0.1, AC= 6 корней из 11. найдите AB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB=AC/cosA, cosA=корень из 1-sinA в квадрате (cosA=корень из 1-0,01=0,3 корня из 11) AB=20.
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