почему при расчесывании волос эбонитовым или пластмасовым гребнем волосы как бы прилегают к нему?
Физика
почему при расчесывании волос эбонитовым или пластмасовым гребнем волосы как бы прилегают к нему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как волосы - это наша "шерсть" и они имеют положительный заряд,а у пластмассового гребня и эбонитового отрицательный...поэтому
Гость:
Волосы наэлектризовались от трения. У них заряд одного знака...
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