Сколько двузначных чисел с разными цифрами можно записать используя цифры 1, 2, 3
Алгебра
Сколько двузначных чисел с разными цифрами можно записать используя цифры 1, 2, 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,21,13,31,23,32-6 цифр)))
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